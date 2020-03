Coronavirus Covid-19: Información necesaria

La Habana. – Cuba refuerza la vigilancia epidemiológica y la preparación del sistema de Salud y de los organismos que de forma intersectorial intervienen en la estrategia para minimizar el riesgo de entrada al país del coronavirus Covid-19, presente en más de 80 naciones de todo el mundo.

La Organización Mundial de la Salud destaca que los síntomas más comunes son fiebre, cansancio y tos seca, algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Esos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual; algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal; la mayoría (alrededor del 80 por ciento) se recupera sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial.

Alrededor de una de cada seis personas que contraen el Covid-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar.

