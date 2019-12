Convertirán pediátrico de Las Tunas en hospital materno infantil

Las Tunas, Cuba. – Transformar el hospital pediátrico de Las Tunas en un materno infantil, constituye una de las principales inversiones que acomete la Dirección provincial de Salud Pública.

Directivos de la Empresa de Construcción del territorio, encargada de esa obra, explicaron que se aprovechan las instalaciones que años atrás comenzaron a levantarse para ampliar el pediátrico.

Ahora los constructores están insertados en la terminación de la residencia médica y en la rehabilitación de las redes hidráulicas del centro, donde funcionó el primer hospital inaugurado por la Revolución en Las Tunas, que en el 2020 cumplirá 60 años.

Con la apertura del materno infantil se dará una mejor atención a los niños y a las embarazadas, quienes ahora son atendidos en salas de maternidad habilitadas en el hospital general docente Doctor Ernesto Guevara de la Serna.

