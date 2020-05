Contra la Covid-19 todos unidos en La Habana

La Habana, Cuba. – El director provincial de Salud de La Habana, Carlos Alberto Martínez, informó en el Consejo de Defensa Provincial que este viernes el municipio con más casos positivos resultó Habana del Este y se mantiene el Cotorro con la mayor tasa de incidencia.

En la reunión encabezada por su presidente, Luis Antonio Torres Iríbar, y el vicepresidente, Reinaldo García Zapata, se conoció que ya cerraron los eventos del Consejo Popular de Guaicanamar, de Regla, Pocito-Palmar, en Marianao, y Lotería, en el Cotorro.

Torres Iríbar insistió en la importancia de brindar una atención especial a los municipios de Centro Habana, Habana Vieja, el Consejo Luyano Moderno, en San Miguel del Padrón, y Acosta, en Diez de Octubre, para que así las personas puedan cumplir con las medidas de aislamiento social.

La importancia de lograr en la población mayor uso del autopesquisador virtual también se analizó en la cita.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.