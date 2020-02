Avanzar en la prevención y control del cáncer

La Habana, Cuba. – En toda Cuba inicia hoy, Día Mundial contra el Cáncer, una jornada de actividades que se extenderá hasta el 21 de este mes, para aumentar la concienciación y movilizar a la sociedad con el fin de avanzar en la prevención y control de la enfermedad.

El acto central por la fecha es este martes, a las 10:00 de la mañana, en el parque Córdova, del habanero municipio de Diez de Octubre, donde debatirán sobre el autocuidado como prevención.

La jefa de la Sección Independiente para el Control del Cáncer del Ministerio de Salud Pública, María Caridad Rubio, mencionó entre los principales factores de riesgo: la edad y la herencia (no modificables) así como el consumo de alcohol, tabaco y la obesidad.

Dijo que a pesar del cruel bloqueo, Cuba introduce costosas tecnologías para el diagnóstico y tratamiento del cáncer, las cuales se les garantiza a los pacientes de forma gratuita.

