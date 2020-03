Ante el Covid-19: Estar debida y oportunamente preparados

La Habana.- El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, y el Primer Ministro, Manuel Marrero, encabezaron, en La Habana, la reunión territorial del occidente del país para exponer y aclarar el Plan de Prevención y Control del coronavirus Covid-19.

Cuba, hasta el momento, no reporta ningún caso diagnosticado con el coronavirus, se infomó en el encuentro donde participaron las máximas autoridades de la capital, Pinar del Río, Mayabeque, Artemisa y el municipio especial de la Isla de la Juventud.

Díaz-Canel dijo que las acciones previstas no son para alarmar ni crear pánico, sino para estar debida y oportunamente preparados, tanto los directivos como la población, a fin de poder prevenir y enfrentar el COVID-19.

Indicó trabajar con responsabilidad, exigencia, control sistemático, agilidad y precisión para lograr eficiencia en la consecución de los objetivos del Plan.

En la reunión territorial del occidente, en La Habana, para explicar el Plan de Prevención y Control del Covid-19, el presidente Miguel Díaz-Canel convocó a crear un ambiente de confianza y seguridad en la población, y dijo que esta tiene que saber que se está trabajando y hay un plan para enfrentar cualquier situación.

La población tiene que estar segura de que cuando decimos que no hay coronavirus en Cuba, es exactamente así, subrayó el Jefe de Estado, quien llamó a desechar la incertidumbre y contribuir a preparar a las personas para que sepan cómo actuar y participar.

Aseguró que la población puede esperar una respuesta adecuada a partir de la manera en la que se organizan las acciones, pues además el pueblo participará en la implementación del Plan.

Díaz Canel dijo que como país, como Revolución, con la participación de todos, estamos en condiciones de enfrentar cualquier desafío.

Lo más importante es la prevención

En la reunión territorial de occidente donde se presentó el Plan para la Prevención y Control del Covid-19, el primer ministro Manuel Marrero insistió en la calidad y profundidad con la que se realice la preparación a todos los niveles.

El viceprimer ministro, Roberto Morales, destacó que el nuevo plan, que es más abarcador y preciso, requiere de la participación activa de la población y puede adaptarse a las características de cada territorio.

Al presentar las medidas, el Ministro de Salud Pública, José Angel Portal dijo que ya han sido designadas las instituciones que se dispondrán para el aislamiento oportuno de casos sospechosos o positivos.

Anunció que expertos del país trabajan en el proyecto de desarrollo del antiviral cubano CIGB 210, un candidato vacunal para someterlo a la consideración de China y tiras para diagnóstico rápido del COVID-19.

