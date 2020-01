Alertan en Matanzas sobre riesgos de embarazo temprano

Matanzas, Cuba. – Diversas acciones de educación sexual como charlas y otras profilaxis influyen en la familia matancera, territorio donde se reportan interrupciones del embarazo en la adolescencia.

Especialistas en prevención de salud en la comunidad, afirman que el aborto en las edades de 14 a 19 años aumenta el peligro para la vida.

La prevención en una relación sexual a temprana edad, enfatizan los expertos matanceros, resulta vital porque los órganos de la fecundidad son inmaduros, y los trastornos que esa práctica acarrea influyen en el posterior desarrollo de la joven.

Entre las principales causas del embarazo en las adolescentes yumurinas, está el escaso uso de métodos anticonceptivos y la baja percepción educativa de planificación familiar.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.