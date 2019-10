Al mosquito tenemos que ganarle la batalla

La Habana, Cuba. – Las autoridades sanitarias exhortan a la población a examinar cada 7 días las viviendas, patios y azoteas buscando posibles focos del mosquito Aedes Aegypti, y acompañar al operario de la campaña antivectorial para que no quede ningún depósito inaccesible a la revisión.

También convocan a dejar las casas cerradas durante 45 minutos después de la fumigación, que se realiza de forma intensiva en los lugares con índices de infestación elevados.

En Cuba, el 65 por ciento de los focos del Aedes Aegypti se detectan en tanques bajos y otros depósitos que utiliza la población para almacenar agua como cisternas o aljibes.

Resulta imprescindible la participación popular en la campaña antivectorial para evitar posibles focos y ganarle la batalla al mosquito transmisor del dengue, el Zika, el Chikungunya y la Fiebre Amarilla.

