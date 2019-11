Afecta el bloqueo producción de prótesis ortopédicas

Santiago de Cuba. – El servicio del laboratorio de prótesis ortopédicas, de Santiago de Cuba, tiene afectaciones por el férreo bloqueo de los Estados Unidos a Cuba.

Casi la totalidad de la materia prima que utiliza es importada, en particular para productos requeridos por pacientes con discapacidad y similar ocurre con las fajas, cabestrillos y rodilleras elásticas y los corsé para inmovilizar la región dorsal.

Ello en ocasiones impide o demora la inserción a la vida social de la personas afectadas al no poder prestarle ese servicio en tiempo, precisó Ismael Prats González, director de ese laboratorio de prótesis ortopédicas.

A la institución acuden no solo discapacitados, también personas que han sufrido accidentes cerebrovasculares, niños pequeños que demandan correctores por deformaciones en pies o piernas, a quienes el bloqueo imperialista les impide acceder a esos servicios con rapidez y calidad.

