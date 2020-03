Adoptan medidas contra el Covid-19 en centros turísticos

Matanzas, Cuba. – En las instalaciones del turismo en Matanzas se refuerzan las medidas de prevención, vigilancia e implementación del plan de enfrentamiento al nuevo coronavirus con la participación de trabajadores y cuadros.

Ivis Fernández Peña, delegada de ese Ministerio en esa provincia, ponderó que en Varadero, Ciénaga de Zapata y la ciudad cabecera refuerzan la capacitación, observación de clientes y se extreman las condiciones higiénicas.

Fernández realzó que los centros turísticos desinfectan barras, carpetas, ascensores, baños, botones de equipos de uso común y el lavado de manos no solo de los empleados que manipulan alimentos, sino de las áreas de estar.

Para enfrentar el Covid-19 se implementan otras acciones que estrechan los vínculos con los especialistas de salud y garantizan la seguridad y tranquilidad de los visitantes al territorio matancero.

