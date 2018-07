Una emisora que se quedó en la preferencia del pueblo

En la cuarta década del siglo XX ocurrieron varios hechos que, por su importancia están insertados en nuestra historia. Un ejemplo que no podemos dejar de señalar es la salida al aire de una emisora de nuevo tipo que, desde el primer día de julio de 1947, se conoció como Radio Reloj.

Los miembros del pequeño colectivo se trazaron con fuerza un objetivo: ¡quedarse en la preferencia del público! y desde aquel primer martes del mes de julio, hace 71, esto se logra con exactitud.

El tic-tac del reloj, señal de la novedosa emisora de nuevo tipo salió al aire por primera vez, desde la azotea de un viejo edificio, situado en la unión de las calles Monte y Prado, donde aún puede verse en el piso de granito del portal, el símbolo que indica su ubicación.

Al inicio Radio Reloj solo se oía unas horas en La Habana y luego más allá, con un nuevo estilo que incluía anuncios y noticias. Hechos como “la masacre de Orfila“, que Radio Reloj informó enseguida, llamaron la atención.

En marzo del año 47, tras el ataque al Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj, solo se oía el tic tac.

Después, el Comandante en Jefe Fidel Castro dijo: “Todavía escucho el extraño tic tac de Radio Reloj, mudo de palabras. Desde una montaña, a mil metros de altura en el corazón de la Sierra Maestra, tratábamos de escrutar aquel misterio.

¡Algo grave sucedía! Lejos estaba de imaginarme que en aquel instante un grupo de heroicos compatriotas con José Antonio al frente, estaba llevando a cabo el compromiso de luchar unidos para derrocar la tiranía y llevar a cabo la Revolución Cubana”

