Un monumento nacional venerado desde hace 40 años

Cuando el 24 de junio de 1979 la ciudad de Santiago de Cuba fue declarada Monumento Nacional, la Patria reconocía el rico acervo patrimonial que atesora.

Son muchos los elementos que la hicieron acreedora de las condecoraciones más altas, entregadas el 1ro de Enero de 1984 por el Comandante en Jefe Fidel Castro: el Título Honorífico de Ciudad Héroe de la República de Cuba y la Orden Antonio Maceo.

Santiago de Cuba se ha ganado la admiración de las personas que la habitan y de la mayoría de los cubanos, reconocida en buena parte del mundo.

El sitio donde siempre le esperaría la victoria, como confesó años después Fidel ante las muestras respaldo incondicional y consecuente de los hijos e hijas de esa tierra heroica.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.