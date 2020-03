Ultimátum para la tiranía batistiana

Desde la Sierra Maestra en el Manifiesto del Movimiento 26 de Julio al Pueblo, hace 62 años, Fidel afirmó: Al negar autorización a la Prensa Cubana para visitar el campo de operaciones y conocer la actitud del Movimiento 26 de Julio, el dictador Batista no solo ha evidenciado su cobardía moral y su impotencia militar, sino que ha dicho la última palabra sobre el desenlace final de esta lucha.

Fidel precisaba el derrotero de la lucha del Ejército Rebelde desde ese momento en 21 puntos, y aclaraba en el último: A partir de este instante el país debe considerarse en guerra total contra la tiranía.

Se anunciaba, además, la realización de la Huelga de Abril.

Nueve meses después, el régimen de Batista caía, y la Revolución triunfante abría el camino de la dignidad, la justicia y la soberanía.

