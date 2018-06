¿Cómo te vigila Facebook?

El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, presentó al Congreso de Estados Unidos un documento de más de 400 páginas que contiene revelaciones sobre la manera en que esa red social vigila a sus usuarios.

El reporte son respuestas a interrogantes que se le hicieron a Zuckerberg durante su comparecencia ante el Congreso en abril de este año, a raíz del escándalo de filtración de datos.

Al no responder algunas de las preguntas, el nuevo documento tuvo por objetivo saldar la deuda. Una de las revelaciones de Facebook, reflejada en el reporte que el Congreso hizo público, es que la empresa vigila qué tipo de dispositivo se usa para acceder a la red.

También se interesa en saber, y sabe, cuánta batería le queda al instrumento, si un usuario ha elegido sincronizar su dispositivo con Facebook para encontrar a otras personas, la compañía puede acceder a su registro de llamadas e historial de mensajes.

