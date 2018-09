Solución al deterioro ambiental

Los espacios protegidos del país atesoran variados recursos naturales, especies de su flora y fauna que solo podrán ser encontradas en esos sitios preservados.

Por ello, elevar la eficacia del proceso de planificación de la conservación en armonía con el desarrollo sostenible, así como consolidar la integración institucional y funcional del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, siempre devienen proyecciones de esa institución.

Dicho Sistema es una estructura necesaria para lograr conexión entre la planificación y el manejo de los suelos.

Cuba cuenta con su propio método de clasificación de áreas protegidas, compuesto por 8 categorías en correspondencia con las definidas por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza.

Las áreas protegidas en nuestro país se clasifican teniendo en cuenta la connotación de esos espacios. Por la magnitud y el grado de conservación, se catalogan de significación nacional, local, o regiones especiales de desarrollo sostenible.

Por ejemplo, las reservas naturales como Las Pedadas y El Mulo, en Guaniguanico, son áreas que, por su vulnerabilidad, ameritan una protección estricta.

En los casos de los parques nacionales, son sitios que contienen uno o más ecosistemas de importancia regional que protegen la integridad ecológica de esos recursos.

Tales son los casos de los parques nacionales Viñales, Ciénaga de Zapata y Alejandro de Humboldt.

Sin dudas, muchos son los valores que contienen nuestras áreas protegidas, por ello resguardarlos para así perpetuarlos en el tiempo dependerá del esfuerzo de todos.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.