Porque se acerca el cumpleaños de nuestra emisora

Cuando faltan pocos días para que Radio Reloj, emisora que marca la hora minuto a minuto y alterna con informaciones y otros géneros periodísticos con un estilo único, cumpla 71 años, emergen nombres imprescindibles.

Reinerio Flores, Eduardo Tristá, Félix Travieso, Héctor de Soto, Julián Espinal y Ramón Irigoyen fueron los locutores que primero hablaron por estos micrófonos.

En tanto la redacción, la asumían el periodista Jorge Bourbakis y el auxiliar Roberto López. Bourbakis fungía como director en funciones de la planta, pero oficialmente la dirección estaba en manos de Ángel Cambó, entonces uno de los dueños de la CMQ, junto con los hermanos Goar y Abel Mestre.

Con el discurrir de los años, la emisora se fue ampliando y nuevos profesionales de la locución y el periodismo integraron su plantilla hasta nuestros días.

De acuerdo con la era de las redes sociales y los medios digitales, Radio Reloj se erige como un multimedio. Por nuestra frecuencia se puede escuchar el espacio estelar El Matutino, desde las 4 y hasta las 8 de la mañana, de lunes a sábado, y los domingos hasta las 10.

Luego ofrecemos boletines que cubren las 24 horas; los sábados alternos el espacio Enfoque, con varias aristas sobre un mismo asunto; y los domingos y días feriados La Revista Semanal, con un amplio espectro de temas.

Reloj cuenta con dos páginas web, una de ellas en Español e Inglés, que se actualizan de forma periódica. Está presente en Facebook y Twiter, con los perfiles RadioRelojCuba, en los que se insertan fotos, videos, textos e infografías, que contribuyen a multiplicar la presencia de Cuba en Internet y el protagonismo de un pueblo en Revolución.

