La inversión extranjera en Cuba constituye factor activo y fundamental para el desarrollo y crecimiento económico.

Por ello, no podía ser diferente su inclusión en el Proyecto de Constitución de la República, texto que por estos días es sometido a la consulta del pueblo, y del cual saldrá una nueva Carta Magna más atemperada a la Cuba de hoy y la que proyectamos para el futuro.

En su artículo XXVIII, del Título Fundamentos Económicos, el documento refiere que el Estado promueve y brinda garantías a la inversión extranjera, como elemento importante para el desarrollo económico del país, sobre la base de la protección y el uso racional de los recursos humanos y naturales, así como del respeto a la soberanía e independencia nacionales.

Agrega que la ley establece lo relativo al desarrollo de la inversión extranjera en el territorio nacional.

El Proyecto de Carta Magna, a tono con lo suscrito en la Conceptualización del Modelo Económico y los Lineamientos, delinea una sociedad más justa, soberana, socialista, democrática, próspera y sostenible.

En el caso de la inversión extranjera existe también una coherencia estratégica, pues Cuba demanda de capital comprometido anualmente para que crezca el Producto Interno Bruto y lograr así el desarrollo.

Ejecutar inversiones y alcanzar una estabilidad en el sector, si bien resulta un proceso paulatino, no significa que no sea, además, un imperativo.

Que esté contemplada su importancia en la propuesta de ley de leyes constituye una garantía y reflejo fiel de las líneas de continuidad de un país.

Otra razón más para asistir, participar, opinar… en la consulta popular que hoy vivimos los cubanos, y construir, entre todos, nuestra Constitución.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.