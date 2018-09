El puente más largo de Europa

Construido sobre el Río Tajo, en el área de la Grande Lisboa, el Puente Vasco da Gama es el más largo de Europa, con una longitud de más de 17 kilómetros, de los cuales 10 están sobre las aguas del estuario.

La anchura de la pista es de 30 metros, y cuenta con más de 12 mil metros de viaductos y unos 5 mil de accesos.

Se erigió a fin de constituir una alternativa al puente 25 de Abril para el tráfico que circula entre el norte y el sur de Portugal, por la zona capitalina, desviando una parte significativa del tránsito que no necesita pasar por el centro de Lisboa.

En cuanto a la construcción del Puente Vasco de Gama, fue necesario tomar cuidados especiales con el impacto medio ambiental, ya que pasa muy próximo al Parque Natural del Estuario del Río Tajo, una importante área de nidificación de aves acuáticas.

