Primer vuelo de cubanos al ojo del huracán

En septiembre de 1988 se produjo el primer vuelo oficial de meteorólogos cubanos al centro de un huracán, al penetrar en el ojo del ciclón Gilbert, este con un diámetro cercano a 70 kilómetros.

Ante la amenaza concreta que representaba para el Oriente cubano la presencia del huracán Gilbert, el día 11 del noveno mes del año, un grupo de meteorólogos cubanos y soviéticos, viajaron en un AN 12 al ojo del ciclón.

Esa experiencia trajo como consecuencia que se repitiera el vuelo durante 4 días consecutivos al mismo objetivo, lo que permitió tener información concreta de ese fuerte fenómeno hidrometeorológico.

Fueron 35 horas de tensión en el aire, que puso el nombre de meteorólogos cubanos en la prensa internacional, y demostró la preocupación del Estado por hacerlo todo por proteger y salvar la vida de sus pobladores.

