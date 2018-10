Premios Nobel de Física

El estadounidense Arhur Ashkin, el francés Gérard Mourou y la canadiense Donna Strickland fueron laureados con el premio Nobel de Física por invenciones en el campo de física láser.

Ashkin, de los Laboratorios Bell de Nueva Jersey, Estados Unidos, obtuvo el galardón por las pinzas ópticas y su aplicación en sistemas biológicos, informó la Real Academia de Ciencias Sueca.

Por su parte, Mourou, de la Escuela Politécnica de Palaiseau, Francia, y Strickland, de la Universidad de Waterloo, Canadá, fueron distinguidos por su método para generar pulsos ópticos ultracortos y de alta intensidad.

Al decir de la institución, gracias a las invenciones de los premiados, objetos extremadamente pequeños y procesos increíblemente rápidos están siendo vistos ahora con una nueva luz.

Instrumentos avanzados de precisión están abriendo áreas de investigación inexploradas y una multitud de aplicaciones industriales y médicas.

La Academia de Ciencias Sueca decide cada año a quién se concede el Premio Nobel de Física a partir de propuestas recibidas de instituciones académicas de todo el mundo.

Este lauro se anuncia el martes de la primera semana de octubre y, como cada año, es el segundo que se hace público.

La ceremonia de entrega del Premio, que otorga la institución científica desde 1901 a investigadores con aportes relevantes a la sociedad, se realizará el 10 de diciembre próximo, en homenaje al aniversario de la muerte de Alfred Nobel, ocurrida en 1896.

El pasado año el Premio Nobel de Física fue concedido a los estadounidenses Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne, por la detección y observación de ondas gravitacionales.

