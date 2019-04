Postales de La Habana

Por: Gardenia Companioni

Por mucho tiempo estuvo cerrado el Teatro Martí, el que, tras una reparación capital, volvió a reabrir sus puertas hace 5 años.

La majestuosa edificación, inicialmente nombrada Irijoa, apellido de su creador Ricardo, alcanzó una gran aceptación popular por su programación de obras del teatro bufo cubano y su céntrica ubicación, a lo cual también contribuían sus apropiadas soluciones de diseño y tecnología, que permitía, mecánicamente, colocar el piso de la platea al nivel del vestíbulo, y el escenario para la realización de bailes y otras actividades.

El teatro Martí fue inaugurado el 8 de junio de 1884 y transitó por varios dueños y nombres, como Eden Garden, hasta que lo rebautizaron con ese apellido que lo dignificaría: Martí.

Muchas fueron las compañías que llevaron sus representaciones al teatro Martí, como la agrupación artística española Cabalgata, las compañías de Carlos Pous y José Sanabria, o de Alberto Garrido (hijo) y Federico Piñero, con sus temporadas de teatro cubano, así como el denominado Teatro Cubano Libre, fundado en los años 40 por el escritor Carlos Robreño y el empresario Julio Vega, con la cantante y actriz María de los Ángeles Santana, en calidad de máxima estrella.

Tras la victoria revolucionaria, el teatro estrenó el sainete “El general huyó al amanecer”, y otra vez ocupó su cartelera la compañía de Carlos Pous y José Sanabria.

Luego se instaló el grupo Jorge Anckermann, bajo la dirección musical del maestro Rodrigo Prats, hasta recesar sus actividades.

Con la obra Cecilia Valdés reabrió sus puertas hace 5 años, y recibió el Premio Nacional de Restauración.

