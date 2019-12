Postales de La Habana

Por mucho tiempo estuvo cerrado el Teatro Martí, el cual, tras una reparación capital, volvió a reabrir sus puertas hace 5 años.

La majestuosa edificación, inicialmente nombrada Irijoa, apellido de su creador Ricardo, alcanzó una gran aceptación popular por su programación de obras del teatro bufo cubano, y su céntrica ubicación, a lo cual también contribuían sus apropiadas soluciones de diseño y tecnología, que permitía, mecánicamente, colocar el piso de la platea al nivel del vestíbulo, y el escenario para la realización de bailes y otras actividades.

El teatro Martí, fue inaugurado el 8 de junio de 1884, y transitó por varios dueños y nombres, como Eden Garden, hasta que lo rebautizaron con ese apellido que lo dignificaría: Martí.

Desde ese momento fue paradigma de los coliseos habaneros, donde el público se regocijaba con su programación.

Muchas fueron las compañías que llevaron sus representaciones al teatro Martí, como la agrupación artística española Cabalgata, las compañías de Carlos Pous y José Sanabria, o de Alberto Garrido (hijo) y Federico Piñero, con sus temporadas de teatro cubano, así como el denominado Teatro Cubano Libre, fundado en los años 40 por el escritor Carlos Robreño y el empresario Julio Vega, con la cantante y actriz María de los Ángeles Santana, en calidad de máxima estrella.

Tras la victoria revolucionaria, el teatro estrenó el sainete “El general huyó al amanecer”, y otra vez ocupó su cartelera la compañía de Carlos Pous y José Sanabria.

Luego se instaló el grupo Jorge Anckermann, bajo la dirección musical del maestro Rodrigo Prats, hasta recesar sus actividades.

Con la obra Cecilia Valdés reabrió sus puertas hace 5 años, y recibió el Premio Nacional de Restauración.

