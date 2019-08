Postales de La Habana

¿Quién no conoce en La Habana el Parque de la Fraternidad Americana, popularmente “Parque de la Fraternidad”?

Enorme área pública que abarca el espacio entre las calles Monte, Prado, Dragones y Amistad, donde en tiempos de la colonia existía el famoso Campo de Marte, destinado a ejercicios militares.

Desde dicho lugar ascendió el globo del famoso Matías Pérez. El parque como tal fue creado en 1828, cuando se celebró el Congreso Panamericano en La Habana. En su centro se encuentra una monumental ceiba abonada con tierra de cada una de las repúblicas participantes en la Sexta Conferencia Internacional Americana.

Pero también está el Parque de la India, pequeño espacio en cuyo interior se encuentra la famosa escultura de la India o Noble Habana, situado en Prado y Monte.

Otro de los vergeles habaneros es el Parque del Arsenal, situado a un costado de la Estación Central del Ferrocarril, donde antiguamente existía un arsenal, del que aún se conservan restos.

Se encuentra entre las calles Misión, Egido, Esperanza y Zulueta. Un pequeño parque poblado de árboles maderables y plantas ornamentales, situado frente a la casa-museo dedicada a divulgar la vida y la obra del sabio alemán Alejandro de Humboldt, es el que lleva su nombre.

Allí se expone un monumento erigido en honor al científico, naturalista y geólogo, reconocido como el segundo descubridor de Cuba, y otra escultura realizada en honor al médico español Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina en 1906. Se encuentra en la calle Oficios esquina a Muralla.

