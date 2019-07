Postales de La Habana

Por: Gardenia Companioni

La Habana, Cuba. – El Monumento de la Real Cárcel de La Habana es de estilo neoclásico, y está situado al final del paso extramural y frente al Puerto de La Habana.

Fue construido durante el gobierno del Capitán General Miguel Tacón, a partir de la demolición de la antigua Cárcel de La Habana, situada en extramuros, muy cerca de la fortaleza de San Salvador de La Punta.

En ese establecimiento penitenciario guardaron prisión o fueron ejecutadas numerosas personalidades políticas de la colonia, cuyo recuerdo se perpetúa en el pequeño templete que formó parte de la edificación, y del cual se conservan lo que fuera la capilla y las 4 celdas bartolinas.

Entre esos patriotas, figura en primer término José Martí, quien guardó prisión en una de sus celdas durante varios meses, mientras tenía que realizar en la Canteras de San Lázaro terribles trabajos forzados.

La existencia de la Real Cárcel de La Habana como monumento, se remonta a los años 30 del pasado siglo, cuando las gestiones del primer Historiador de la Ciudad, Emilio Roig de Leuchsenring, permitieron la permanencia de aquellos restos, integrados años más tarde en el proyecto cultural del Parque de los Mártires, realizado por un grupo de importantes artistas cubanos, entre ellos, José Sucre, creador de las esculturas de las fuentes, junto a Rita Longa y Domingo Ravenet, quien pintó la bóveda y las paredes de la capilla.

Tras su restauración por la Oficina del Historiador de la Ciudad, se abrió en él una exposición permanente para rendir culto a los cubanos que allí padecieron; asimismo, se exponen cadenas y grilletes utilizados en el lugar, y las garras de bronce que sostuvieron la tarja de la Real Cárcel de La Habana.

