Postales de La Habana

Por: Gardenia Companioni

Historia y modernidad se dan la mano en la esquina suroeste de la Plaza Vieja, donde se ubica una de las edificaciones más antiguas de La Habana, la Casa de los Condes de San Juan de Jaruco, hoy conocida como Centro de Arte La Casona.

Rica en detalles de la época, la morada se remonta al siglo XVIII, y nos traslada al ambiente de las típicas mansiones propiedad de los ricos comerciantes de La Habana de la época colonial.

Construida con piedra caliza de la cercana cantera de San Lázaro, en estilo mudéjar-barroco, su larga historia ha sido relatada por muchos escritores, entre ellos, Alejo Carpentier o Ernest Hemingway.

Durante muchos años fue la residencia de los poderosos Condes de Jaruco; en el siglo XIX, donde nació la notable escritora y cantante doña Mercedes de Santa Cruz y Montalvo, condesa de Merlín, y el punto de encuentro de eruditos habaneros.

El modernísimo Centro de Arte La Casona, es el cuartel general de la principal fundación cultural de Cuba, cuyo objetivo es promocionar y comercializar obras de arte contemporáneo, a partir de criterios de calidad artística y validez conceptual.

Para ello acoge magníficas exposiciones de algunos de los artistas cubanos más prometedores del momento. Bajo la tutela del empresario artístico Luis Miret Pérez, La Casona se ha dedicado a las exposiciones individuales y retrospectivas.

También dispone de uno de los catálogos de artistas emergentes más importantes de Cuba.

El centro también acoge la Tienda de Ediciones Artísticas, de serigrafía y estampación, la Galería Diago, especializada en arte popular afrocubano, y las oficinas del Fondo de Bienes Culturales.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.