Otra vez entre anhelos y libros

Miles de alumnos llenan otra vez de colores y alegría las escuelas; atrás quedan las vacaciones y los viajes frecuentes a la playa, pues del otro lado de la puerta, se abre el mundo de pizarras, tizas, pupitres, y hermanos grandes que convierten la enseñanza en uno de sus amores.

Se observan otra vez las imágenes cotidianas de estudiantes sonrientes, con su andar pausado o apresurado hacia los centros docentes.

Cerca de 2 millones de alumnos, distribuidos en más de 10 mil centros docentes, están otra vez ante la pizarra en zonas urbanas y las montañas de Cuba, lo cual reafirma que Cuba constituye una gran escuela.

La Campaña de Alfabetización y el quehacer de miles de personas, incluidos muchos jóvenes, convirtió a este archipiélago en el primer territorio libre de analfabetismo en América Latina, motivo de orgullo para todos nosotros y de compromiso para continuar avanzando.

