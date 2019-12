Nueva Gerona festeja un nuevo año

La capital de la Isla de la Juventud, Nueva Gerona, despide diciembre orgullosa de sus 189 años de fundada.

Cuenta la historia que la ciudad inició en las márgenes del Río Las Casas, en cuya desembocadura Cristóbal Colón abasteció de agua sus naves en su segundo viaje al continente americano, en 1494, con el interés de determinar si Cuba era una isla o tierra firme.

Con una veintena de casas y hatos, un cuartel, presidio correccional, farmacia, hospital, almacén, 4 tiendas, herrería, surgió primero la Colonia Reina Amalia, el 17 de diciembre de 1830.

El número de habitantes que tuvo Nueva Gerona al momento de su constitución, no sobrepasó las 500 personas, y hoy posee miles de habitantes que conservan las tradiciones y ajustan los reclamos de la modernidad a la armonía que la distingue.

Hoy los pineros son protagonistas del desarrollo de Nueva Gerona, cuando aportan al programa de desarrollo integral, que genera progreso económico y mayor bienestar social.

La ciudad posee unidades sanitarias que favorecen la baja tasa de mortalidad infantil, escuelas, centros de comunicación, zonas wifi, instituciones gastronómicas, museos, la mayor cantidad de empresas del territorio pinero, y todos los servicios básicos necesarios.

Nueva Gerona, acogió en sus calles a José Martí, Fidel y tantos que se empeñaron en hacer crecer, en la segunda isla del archipiélago cubano, los mejores programas de la Revolución.

Por estos días, la urbe de los pineros realiza galas político cultural, premiaciones de concurso y manifestaciones artísticas que resaltan los valores de quienes nacieron o llegaron a esta ínsula para transformarla y bendecirla cada diciembre.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.