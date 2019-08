Nagasaki, la atrocidad se repite

La devastación que el 6 de agosto de 1945 sufrió Hiroshima no bastó a Estados Unidos y a su entonces presidente Harry Truman.

Tres días después, el holocausto atómico se repite en otra ciudad japonesa. A las 11y 2 minutos de la mañana Nagasaki se estremeció con una bomba nuclear que en segundos la convirtió en ruinas y murieron horriblemente calcinados unos 80 mil de sus habitantes.

Japón se rinde; la Segunda Guerra Mundial finaliza, pero Washington necesitaba demostrar al mundo su hegemonía, acudiendo al genocidio para evidenciar su fuerza. Había comenzado otra etapa de la historia conocida como «guerra fría», durante la cual el imperialismo yanqui dio inicio a su chantaje nuclear, política que Estados Unidos mantiene aún vigente.

Las fuerzas progresistas del mundo unen esfuerzos para que la atrocidad de Hiroshima y Nagasaki no se repita.

