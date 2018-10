El nacimiento del diario Granma

Por: Herminio Reynaldo Reyes

El 3 de octubre se cumple el Aniversario 53 de creado el diario Granma. El periódico surgió al calor de la presentación del Partido Comunista de Cuba, la presentación del Comité Central, el Secretariado y el Buró Político del Partido y de la lectura de la carta del Che a Fidel sobre su quehacer internacionalista en otras tierras del mundo.

Ese día de 1965 en velada solemne en el teatro Chaplin, hoy Karl Marx, se dio a conocer el electo primer secretario del Partido, Fidel Castro.

Al concluir, Fidel, junto al Buró Político y el Secretariado del Comité Central, se dirigieron al nuevo diario Granma, situado en Prado y Teniente Rey, y compartieron con su director Isidoro Malmierca, periodistas y trabajadores.

Momento oportuno para homenajear a Blas Roca, director de Hoy, que se fusionó con el periódico Revolución para crear el nuevo rotativo.

Fidel dejó claro que la Revolución y el Partido depositaban la confianza en el colectivo del periódico Granma, para hacer un diario partidista del pueblo y para el pueblo, símbolo de nuestra concepción revolucionaria y de nuestro camino.

En los talleres el laboreo no paró durante la madrugada. El día 4 de octubre de 1965 salió impreso el primer número del diario Granma y los ejemplares sumaron cerca de medio millón.

Muchos miles más que la tirada de la veintena de diarios capitalinos juntos antes de 1959.

El periódico inicial de 12 páginas, contenía una treintena de fotografías, lo que demuestra la importancia que Granma daba al fotorreportaje para mostrar la obra en constante desarrollo de la Revolución, su internacionalismo y solidaridad.

