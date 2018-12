Para maximizar la vida de tus equipos electrodomésticos

Intensificar las medidas de ahorro en el hogar es una máxima para todos los tiempos, pero de noviembre a marzo, cuando Cuba regresa al horario normal, ocurre el pico más alto de la demanda eléctrica.

La Oficina Nacional para el Control al uso Racional de la Energía, ONURE, propone entre las medidas para reducir el consumo y alargar la vida útil de los equipos electrodomésticos, encender el televisor sólo cuando realmente desee ver algún programa.

Mantenga bajos los niveles de iluminación en el lugar donde está instalado el equipo, así se evitarán reflejos en la pantalla y ahorrará energía.

En cuanto a la plancha, gradúe el termostato según el tipo de tela. También planche el mayor volumen de ropa posible en cada sesión, pues la cantidad de electricidad que requiere la plancha para calentarse se desperdicia cuando se utiliza en pocas prendas.

La Oficina Nacional para el Control al uso Racional de la Energía, ONURE, que próximamente arriba a su sexto aniversario, insta a todos a, en este período donde ocurre el pico más alto de la demanda eléctrica, apagar los aparatos que producen calor antes de terminar de usarlos, como plancha, tenazas y pinzas para el cabello, para aprovechar el calor acumulado.

Mantenga siempre limpios los equipos, principalmente de la cocina, como horno, tostador, y batidora. Otro consejo es revisar cuidadosamente los aparatos que al conectarse producen chispas o calientan el cable.

Desconecte los equipos eléctricos desde la clavija, nunca hales el cable, pues es importante mantener en buen estado tanto la clavija como el enchufe.

El ahorro de energía eléctrica en el horario pico cobra mayor importancia; priorizar las medidas para aminorar su uso beneficiaría de manera significativa al país.

