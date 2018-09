Martí, Vietnam y los niños

Volver sobre Un paseo por la tierra de los anamitas, cuento infantil de José Martí incluido en La Edad de Oro, es redescubrir cuánto de actualidad tiene ese texto que nos acerca al valeroso pueblo de Vietnam, justo cuando se cumplirán, próximamente, 45 años de la primera visita oficial de Fidel a ese país.

Nadie como El Apóstol para poner en los pequeños, con palabras tiernas, la contundencia de la sabiduría y el conocimiento perpetuos.

En Un paseo por la tierra de los anamitas, Martí se refiere al pueblo de Vietnam y crea un texto que proyecta el futuro, como lo calificó el investigador Salvador Arias.

En Un paseo por la tierra de los anamitas, Martí habla a los niños de cómo China dominó las tierras vietnamitas, del sufrimiento de éstos; y más adelante, al referirse a la ocupación francesa del territorio de Vietnam en el siglo XIX, alude a los franceses y dice que son ahora los amos de Anam.

Más adelante habla del espíritu de rebeldía innato de los anamitas y reflexiona: y tanto como los más bravos, pelearon, y volverán a pelear, los pobres anamitas.

Tal parece que Martí presagiara la lucha del noble pueblo contra el imperialismo.

Vietnamitas y cubanos están fundidos en una hermandad ejemplar, y el acto de inicio del nuevo curso escolar conmemorará la primera visita oficial de Fidel a la nación indochina, de la que se cumplirán 45 años, próximamente.

Martí en Un paseo por la tierra de los anamitas nos acerca al Vietnam del siglo XIX: trabajador y combativo.

La historia más reciente de ese pueblo en el siglo XX en su lucha contra el imperialismo, bajo la guía de su líder: el tío Ho, como le llamaban, nos devuelve la grandeza de ese país que tanto tiene en común con la rica historia heroica de Cuba.

Influenciados por Un paseo por la tierra de los anamitas, nuestros niños saben que Ho Chi Minh y Fidel representan la humildad, bravura y la convicción de que nada puede detener a los pueblos cuando de conquistar su dignidad se trata.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.