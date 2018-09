Los emoticones y su origen

Un emoticón es una secuencia de caracteres del teclado que se utiliza para acentuar una emoción. Se coloca después del último signo de puntuación de una frase, y normalmente se lee de lado y en sentido contrario a las agujas del reloj.

Entre los más conocidos destacan la sonrisa, el guiño, el que expresa asombro, el sarcasmo o la tristeza, y también se emplean para mandar besos.

Se atribuye su invención a Scott Fahlman, de la Universidad Carnegie Mellon, Estados Unidos, quien fue el primero en aprovechar esos símbolos el 19 de septiembre de 1982, para representar una cara sonriente.

La idea surgió como respuesta a los problemas de interpretación de los mensajes que se intercambiaban en los tableros o paneles electrónicos que usaban los profesores y estudiantes para discutir temas online.

Los emoticones son de gran popularidad. Su creador, Scott Fahlman, de la Universidad Carnegie Mellon, Estados Unidos, pensó que sería una buena idea explicitar qué mensajes no debían tomarse en serio, ya que cuando se comunica por online no nos percatamos de los datos adicionales que aporta el lenguaje corporal o el tono de voz, que en una conversación muestra la intención o el tono del mensaje, por lo que surgieron los emoticones como una solución elegante.

Una cosa que está clara es que el lenguaje evoluciona con el tiempo y con las influencias de otros modos de comunicación, por lo que es preciso separar el habla de la expresión escrita, pues el lenguaje de Internet es descuidado y deteriora el lenguaje por la inmediatez o rapidez que lo caracteriza.

