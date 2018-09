Los CDR de cumpleaños

Por: Lisandra Valín y Marta Montaño

Como cada año se celebra en los barrios del país la popular fiesta de los Comités de Defensa de la Revolución, CDR; las calles y aceras de toda Cuba se ven repletas de personas preparándose para una vez más renovar y cargar de energía a esa organización.

La Caldosa a la leña, las banderas, los regalos para los niños, los juegos de dominó y la buena música cubana caracterizan estas celebraciones, que anualmente reúnen a vecinos y amigos de todas las edades.

Los Comités de Defensa de la Revolución son la organización de masas más grande del país, y es la encargada de mantener un vínculo directo con la familia cubana desde la casa para apoyarla y asistirla.

Con motivo del IX Congreso, los CDR se renuevan y se enfrentan a los retos y desafíos de este siglo, para ello tienen como eje principal movilizar a los más jóvenes e incluirlos en todas sus actividades y tareas.

