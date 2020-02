Lecuona, cubano y universal

Grande entre los grandes de la música universal, Ernesto Lecuona Casado es una de las figuras cumbres de la cultura musical de Iberoamérica.

Este músico esencial, ha sido el compositor cubano más difundido en todo el mundo y su obra está unida al desarrollo de un periodo decisivo en la historia musical del pasado siglo.

Sus vivencias en Guanabacoa y su conocimiento de la cultura africana con énfasis en esa villa, tuvieron especial trascendencia para su creación.

Protagonista de una carrera artística pródiga, multifacética y abarcadora en el contexto de la creación musical, Lecuona fue, asimismo, un trabajador incansable que enriqueció prodigiosamente el caudal de la música pianística cubana.

La naturalidad y belleza de sus textos distinguen a la música de Ernesto Lecuona. Desde su magisterio supo crear piezas sobre temas afrocubanos, cubanos e hispánicos, como Malagueña, Andalucía y otras de depurada factura.

Su producción abarcó también zarzuelas, óperas, operetas canciones y música instrumental sinfónica y de cámara.

En la actualidad, su música inigualable enriquece el repertorio de intérpretes como Plácido Domingo, quien ha hecho suyos temas como Canto siboney, María la O y Canto carabalí.

A su nombre está asociada la fundación de la Orquesta Sinfónica de La Habana, la época de oro del teatro lírico y la organización de importantes orquestas. Cubano raigal, sus composiciones lo enmarcan como un músico indispensable en la cultura nacional y universal.

