Las opciones del cielo para este verano

Un eclipse total de luna y dos parciales de sol se producirán a lo largo de la estación de verano. El 27 de julio tendrá lugar el eclipse total lunar, que será visible en España, el resto de Europa y en amplias zonas de África, Asia y Oceanía.

Los eclipses parciales de sol se darán el 13 de julio, en el sur de Australia y en la costa antártica, y el 11 de agosto en el norte de Europa, así como en el noreste de Asia.

Durante todo el solsticio el firmamento estará presidido por los planetas Venus y Júpiter, mientras que Marte, el más brillante en esta estación que en cualquier otra época del año, comenzará a visibilizarse al amanecer para pasar a finales de julio a ser observado por la noche y a comienzos de agosto, al atardecer.

Saturno, el sexto planeta del sistema solar y el segundo en tamaño y masa después de Júpiter, será el protagonista de la noche al comienzo de la estación, y luego pasará al atardecer en el mes de julio.

De acuerdo con los astrónomos, la primera luna llena del verano llegará el 28 de junio y las dos siguientes el 27 de julio y el 26 de agosto.

Las lunas nuevas se sucederán el 13 de julio, el 11 de agosto y el 9 de septiembre.

Las lluvias de meteoros alcanzarán su máximo ritmo con las Delta Acuáridas el 30 de julio y las Perseidas, el 12 de agosto, esas últimas coincidirán con la fase de luna nueva, lo que propiciará un cielo oscuro durante toda la noche.

Por estas fechas se da el máximo alejamiento anual entre la Tierra y el Sol, que este año sucederá el 6 de julio.

