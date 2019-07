Radio Reloj; nuestra emisora

La Habana, Cuba. – Por más de 70 años ha servido esta emisora la verdad en la noticia, la exactitud en la hora, mientras llueven los segundos día a día, gota a gota.

El patrimonio radial que nuestra patria atesora puede lucir ante el mundo, como una joya preciosa, una emisora distinta por su tono y por su forma, la síntesis como lanza en ristre batalladora, sin ácidos reguetones ni novelas espumosas, sólo voces que te guían, que te instruyen y te informan, ecos de tu pensamiento que a tus ideas retornan…

Sin violentar la memoria, sin torcer su trayectoria, sin ambicionar la gloria, sin bombo ni vanagloria, Radio Reloj ya es historia. ¡Y va hacia la octava década como una locomotora!

