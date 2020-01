La palabra de la mujer cubana

La lucha por la inclusión social de las mujeres y la lucha por sus derechos es también parte de la historia de Cuba; fue en 1923, cuando ocurría un hecho sin precedentes en Hispanoamérica: el I Congreso Nacional de Mujeres celebrado en La Habana, Cuba.

Como los movimientos sociales que llamaban a la Revolución, el feminismo en Cuba también demostraba la fuerza multitudinaria de las mujeres cubanas.

Para la década del 30, la lucha por los derechos políticos de las mujeres se había convertido en un clamor inmenso que reclamaba el logro de una verdadera democracia en Cuba.

El Gobierno de los Cien Días, presidido por Ramón Grau San Martín y acompañado por la labor de Antonio Guiteras propició un grupo de medidas con las cuales el sector femenino se vio favorecido; por primera vez en Cuba, se les dio el derecho a las mujeres a votar y ser elegidas.

