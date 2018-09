La Habana rumbo a sus 500 años

La Iglesia de Nuestra Señora de la Merced es uno de los principales templos religiosos de la ciudad, situado en el barrio de San Isidro.

Es el que cuenta con más fieles, más participación popular y se le considera uno de los templos más suntuosos de La Habana.

Una primitiva iglesia se comenzó a levantar en el lugar desde 1630, pero no es hasta el año 1867 que se termina completamente el templo, se dice que con la contribución de condes, marqueses, gente rica y gente de todas las clases sociales de la ciudad.

La Iglesia de Nuestra Señora de la Merced, en La Habana Vieja, es una edificación de estilo barroco que cuenta con tres enormes naves separadas entre sí por monumentales arcadas de medio punto; a diferencia de otras iglesias no posee campanario.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.