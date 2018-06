La Colmenita y su vínculo con Radio Reloj

Carlos Alberto Cremata Malberti, Tim, como todos lo llaman, no es un director al uso, ni un adulto que juega a ser niño, sino un hombre maduro que sabe ponerse a la altura de sus pequeños actores, a quienes lleva de la mano del arte para obtener el más fino resultado sobre las tablas.

Pero más allá del brillante intelectual, del talentoso dramaturgo, del bromista inveterado, hay un hombre que vibra como el más humilde de los cubanos y para quien “nada humano le es ajeno”, por eso mantiene un estrecho vínculo con Radio Reloj, nuestra emisora que el 1ro de Julio cumplirá 71 años de creada.

Dice Tim que nació escuchando Radio Reloj. Jocoso, y en clara alusión al amor que siente por nuestra planta radial, refiere que posiblemente, cuando salió del vientre de su mamá, la querida Iraida Malberti, estaba escuchando la emisora de la hora y las noticias.

El director de la compañía infantil La Colmenita, Carlos Alberto Cremata Malberti, Tim, rememora los años de la década del 60 del pasado siglo, cuando en su casa sintonizar Radio Reloj era un acto cotidiano que reunía a la familia en torno a un viejo radio.

Asevera que cuando se entera de que están hablando algo de La Colmenita, lo busca en los boletines de nuestra emisora, porque siempre le dedican minutos a cada actuación de las niñas y niños de la Compañía. Reloj ha sido y es muy generosa con ellos, afirma.

Tim recuerda que su familia siempre escuchaba Radio Reloj y Alegrías de sobremesa, programa este último que volverá al éter, como se anunció en la reciente Convención de la Radio y la Televisión .

Carlos Alberto Cremata, sin proponérselo, está emparentado a dos de los pilares de la Radio Cubana de todos los tiempos.

