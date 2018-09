La cocina de Paquita

En Cuba hay un hábito alimentario que resulta dañino para la salud y es la ingestión excesiva de azúcar.

La mayoría del azúcar consumida en nuestra dieta no procede de la contenida en los alimentos naturales como las frutas o la leche, sino que proviene del que se añade a los alimentos y a las comidas procesadas, cuando se la agregamos a los jugos, yogur, café, y la que ingerimos en los refrescos, caramelos, dulces en harina y otros.

El azúcar es un ladrón de vitaminas del complejo B del organismo y puede producir alteraciones graves del metabolismo con síntomas clínicos como las neuritis.

Mientras más azúcar se consume se necesitan mayores cantidades de estas vitaminas del complejo B para cubrir nuestros requerimientos.

También provoca obesidad, caries dentales, diabetes mellitus, enfermedades del sistema digestivo y otras.

Nos referíamos al daño que provoca a nuestro organismo el exceso de consumo de azúcar. Ahora les ofrecemos una receta baja en dulce. Se trata de pudín de calabaza con frutas.

Bata dos yemas de huevo con ocho cucharadas de azúcar hasta lograr una textura esponjosa. Agréguele diez cucharadas de harina de trigo mezcladas con dos cucharadas de levadura, cuatro cucharadas de aceite y continúe batiendo hasta conseguir una pasta espesa.

Aparte, bata las dos claras de huevo a punto de merengue e incorpórelas a la preparación anterior y añádale una taza y un cuarto de puré de calabaza.

Coloque la masa en un molde engrasado y espolvoréelo con harina de pan. Dentro de la masa del pudín introduzca frutas de su preferencia cortadas en dados pequeños, sin cáscara ni semillas.

Cocine en un horno precalentado a temperatura media por unos cuarenta minutos.

