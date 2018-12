La cocina de Paquita

La carne del pollo y la de otras aves es un alimento rico en proteínas que se emplea como sustituto de las carnes de res y otros animales tanto terrestres como acuáticos.

Como hemos dicho en ocasiones anteriores, con el pollo podemos elaborar infinidad de recetas. En el caso del arroz con pollo, ensaladas y croquetas, el sabor se conserva mejor si el ave primero se cocina asada en horno o cazuela y no hervida previamente.

Para asar la carne de las aves y que no resulte seca, debe añadírsele la sal después de dorarlas y cocinarlas ligeramente.

Se ha comprobado que horneadas a bajas temperaturas las carnes resultan más jugosas y se encogen menos. En el minuto próximo les ofrecemos la deliciosa receta de Pollo a la barbacoa.

Numerosas son las recetas con pollo. Una que resulta muy especial es la de pollo a la barbacoa.

Adobe con ajo y naranja agria un pollo de unas tres libras cortado en pedazos. Cierna media taza de harina de trigo con una cucharadita de pimentón, otra de sal y un cuarto de cucharadita de pimienta. Pase los trozos de pollo por esa mezcla y dórelos en un cuarto de mantequilla caliente.

Póngalos al horno y prepare una salsa con una taza de cátchup, media taza de vino seco, un tercio de taza de agua, dos cucharadas de jugo de limón, una cebolla picadita, una cucharada de salsa china, dos de mantequilla derretida y otra de azúcar.

Colóquela al fuego hasta que hierva y después échesela a los pedazos de pollo y siga horneando hasta que la carne esté lista.

