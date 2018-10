La cocina de Paquita

En las mesas de las familias cubanas hay un visitante muy frecuente: el pollo. Es un delicioso alimento rico en proteínas, fósforo, ácido nicotínico y también proporciona vitaminas del complejo B, potasio y calcio.

Es una carne que constituye un excelente alimento de fácil asimilación, que favorece a niños, personas enfermas y a quienes hacen dietas especiales, siempre que le quitemos el pellejo.

En muchas ocasiones expresamos que ya estamos aburridos de comer pollo; sin embargo, podemos hacer con él múltiples combinaciones, desde el rico arroz con pollo hasta ensaladas, fricasé, sopas y croquetas, entre otros deliciosos platos.

Además, combina muy bien con las hortalizas, frutas, vinos y todo tipo de hierbas aromáticas y sazones.

Una receta confeccionada con pollo y que resulta muy deliciosa es el Chop suey con vegetales.

Emplee 2 tazas de masa de pollo asado o crudo y saltéelas en 2 cucharadas de aceite caliente. Agréguele un cuarto de taza de vino seco y un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo. Añada a la preparación cebolla, ajíes verdes y acelga, cortados en tiras.

Cocine unos 5 minutos a fuego moderado. Adicione 2 cucharadas de salsa china disuelta en un poco de agua con media cucharada de harina de trigo o maicena. Rectifique el punto de sal y échele una taza de frijolitos chinos. Termine de cocinar durante 3 minutos.

Si no tiene los frijoles germinados emplee col cruda rayada, que da el mismo efecto y es también muy nutritiva.

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.