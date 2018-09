La cocina de Paquita

Según los historiadores, aunque algunos no están de acuerdo, fue Marco Polo quien introdujo las pastas alimenticias en Italia.

Otros afirman que fueron los árabes quienes las descubrieron y las dieron a conocer en todo el Mediterráneo. Pero sí está claro que los italianos se han especializado en su elaboración y le han dado la fama internacional.

Las pastas se elaboran a partir de harina o sémolas que provienen del trigo duro, mezcladas con agua y algo de sal, ingredientes tan sencillos que dan como resultado un alimento exquisito, energético, saludable y que a casi todos les gusta mucho.

Se presentan en diferentes variedades: seca, fresca, simple, rellena, corta, larga, integral y con variados ingredientes que le aportan sabor y color.

Con ellas podemos elaborar múltiples recetas, desde platos muy elaborados hasta otros muy simples, como el que se ofrece a continuación.

Una forma muy sabrosa de hacer el espaguetis es con frutas.

Utilice un paquete de 450 gramos y cocínelos sin que se ablanden mucho. Remoje una tacita de uvas pasas en agua por una hora.

Pele y corte una piña y una manzana en dados. Diluya una taza de mayonesa con el jugo que ha soltado la piña y mezcle todos los ingredientes. Espolvoréele tres cucharadas de perejil o cebollino bien picados. Puede servirla fría o caliente.

Otra sugerencia es la de cocinar dos tazas de coditos. Cuando estén, escúrralos y déjelos refrescar. Casi al momento de servirlos échelos en una sartén con dos cucharadas de aceite y revuélvalos para que no se quemen.

Añádale dos cucharadas de vinagre, sal y pimienta al gusto y una cebolla pequeña bien picada. Por último incorpórele dos huevos duros troceados. Revuélvalo todo y sírvalo enseguida.

