La cocina de Paquita

Hoy vamos a hablar del aguacate, que pertenece al grupo de las plantas ricas en esencias. Originario de las zonas tropicales centroamericanas, se trata de un fruto rico en vitaminas antioxidantes y ácido oleico, que normaliza los niveles de colesterol.

Carece de dulzor y acidez, por lo que combina con todo tipo de platos. Una receta muy apropiada para aprovechar aguacates maduros es el guacamol.

Retírele la cáscara y aplaste la masa con un tenedor hasta obtener un puré./ Agréguele cebollino o cebolla picados finamente, culantro, sal, zumo de limón y pimienta al gusto. / Sírvalo sobre pan o galletas.

Esta es una preparación que debe hacerse al momento de servir.

Con el aguacate podemos preparar variadas elaboraciones.Otra que resulta muy sabrosa es el aguacate relleno. Para el relleno puede emplear pescado, mariscos o restos de cualquier embutido o carne que tenga.

Haga un sofrito con ellos. / Agréguele mayonesa, sal y pimienta molida al gusto, comino y ajo machacado. /Corte el aguacate en dos mitades, sin quitarle la cáscara. Extráigale la semilla y alíñelos con unas gotas de limón./ Rellene las tapas y decore con anillos de cebolla, u hojitas de albahaca, perejil, cebollino o tiritas de ají. / Sírvalos fríos.

La cáscara se le conserva para evitar que se vea muy manipulado en su exterior.

