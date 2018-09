La cocina de Paquita

El Brócoli es una hortaliza considerada como la de mayor valor nutritivo por sus valores alimenticios y propiedades medicinales.

Contiene grandes cantidades de vitamina C y carotenos, vitaminas del complejo B, calcio, hierro y potasio. Además aporta fibras a la dieta, muy beneficiosas para facilitar la evacuación intestinal.

El brócoli no es una hortaliza popular para la mayoría de los cubanos y es difícil encontrarlo en huertos y en los mercados agrícolas, sin embargo, crece bien en nuestras tierras y su cultivo es menos exigente que la coliflor.

Con el brócoli se preparan ensaladas, con el vegetal crudo o cocinado, solo o mezclado con otras hortalizas. También se cocina salteado, en sopas y en muchos otros platos.

Les ofrecemos una deliciosa receta con esta hortaliza creada hace siglos por horticultores italianos.

Se hablaba anteriormente de las propiedades alimenticias y medicinales del brócoli. Les ofrecemos una receta de brócoli en salsa blanca.

Cocine sus flores al vapor, para evitar las pérdidas de nutrientes. En una olla o sartén se mezclan a fuego lento 2 cucharadas de aceite o mantequilla con 2 cucharadas de harina de trigo, sal al gusto y un macito pequeño de cebollino cortado finamente.

A esa preparación se le adiciona una taza de agua o caldo y se une todo bien hasta que la salsa espese. Al final añádale una taza de queso rallado o si lo prefiere, unos dientes de ajo machacados.

Esa mezcla la vierte por encima de los brócolis y ya están listos para saborear.

