La cocina de Paquita

Por: Mirta Inés Cervantes

La receta que ofrecemos hoy les agradará a aquellos que gusten de las salsas agridulces; además, resulta muy apropiada para cuando tenemos poca carne y muchos comensales.

Se trata de un plato que llamamos cerdo con piña a la criolla. La carne de cerdo la picamos en pequeños dados, los que pasamos por una mezcla que contiene dos yemas de huevo, cinco cucharadas de harina de trigo, seis de agua y sal al gusto.

Una vez pasados los trocitos de carne por este rebozado, los freímos en aceite caliente hasta que estén dorados. Los ponemos a escurrir. Mientras tanto, pelamos y picamos una piña también en dados, pero la receta de la salsa se la damos en el siguiente minuto.

No bote la cáscara de la piña porque con ella puede elaborar una deliciosa garapiña, que le refrescará estas tardes de verano.

Como les anunciamos ahora les ofrecemos la receta de la salsa agridulce.

Una vez pelada la piña y picada en dados, la ponemos en un recipiente y le agregamos dos cucharadas de vino seco, un cuarto de litro de agua, una cucharada de azúcar prieta, dos de puré de tomate, sal al gusto, y pimienta molida.

Ponemos esta mezcla a cocinar a fuego lento por cinco minutos aproximadamente. Disolvemos en un poquito de agua dos cucharaditas de maicena y se la añadimos a la salsa que se está cocinando. Revolvemos hasta que espese.

Una vez hecha, le agregamos los dados de carne de cerdo previamente dorados y dejamos esa preparación a fuego lento por unos veinte minutos y…a disfrutar este delicioso cerdo con pina a la criolla, que puede acompañar con arroz blanco o congrí.

