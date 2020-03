La acción del pueblo decidió el triunfo

Sesenta y tres años nos separan de aquella clarinada del presidente de la FEU, José Antonio Echeverría, por los micrófonos de Radio Reloj.

Solo el compromiso y la deuda moral con los que antes entregaron su vida por la Revolución, alentó a esos jóvenes que asaltaron el Palacio Presidencial y participaron en la toma de la emisora.

Una juventud consciente, decidida y repleta de sueños por la justicia social y la libertad asumió tamaña acción que estremeció al pueblo de Cuba y expuso al mundo que los cubanos luchaban en la Sierra y en el llano.

El 13 de Marzo reafirmó la hora de la lucha armada como expresó José Antonio: Porque tenga o no nuestra acción el éxito que esperamos, la conmoción que originará nos hará adelantar en la senda del triunfo. Pero es la acción del pueblo la que será decisiva para alcanzarlo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.