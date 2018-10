Joseíto Fernández y su célebre Guantanamera

Por: Teresita Jorge

Joseíto Fernández, autor de la canción La Guantanamera, que ha devenido famosa en el mundo entero, murió el 11 de octubre de 1979.

Aquellos que conocieron al legendario hidalgo popular recuerdan su simpatía personal, la alegría del cantor que solía vestir de blanco, siempre con guayabera y sombrero alón.

Joseíto, quien con La Guantanamera dio a conocer al mundo los Versos Sencillos de José Martí, nació el 5 de septiembre de 1908, en el barrio habanero de Los Sitios, donde dijo adiós a este mundo 39 años atrás, admirado y querido por todos los cubanos.

De oficio zapatero, comenzó a cantar a los doce años, a pesar de la oposición de la madre, quien terminó por regalarle unas claves, al comprender que la música sería la vida del futuro Rey de la Melodía.

La vida de Joseíto Fernández transcurrió entre necesidades y penurias. Vendió billetes de la lotería y maní para poder subsistir, aunque nunca abandonó la música.

Hacia los años treinta del siglo XX integró la orquesta de Alejandro Riveiro, luego de componer La Guantanamera.

A esta melodía se sumarían otras de la autoría de Joseíto, como Amor de madre y Elige tú que canto yo, la última popularizada por Benny Moré.

La Guantanamera se hizo famosa en un programa de la CMQ titulado El suceso del día, en que Joseíto narraba, a partir de un guión, los hechos que a diario acontecían, en décimas y al ritmo de sus guajiras.

En la década de los sesenta del pasado siglo, el estadounidense Peter Seeger universalizó La Guantanamera con los Versos Sencillos de José Martí.

