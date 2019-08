Internet en el punto de mira de las adicciones

La irrupción de las nuevas tecnologías en nuestra vida diaria es un paso de gran avance, pero también puede desencadenar nuevas adicciones.

Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas sufren trastornos de conducta relacionados con las nuevas adicciones, es decir, cuando la afición interfiere en la vida cotidiana o si se practica por necesidad en lugar de pasarlo bien.

Y es que la ciberadicción es el uso excesivo, problemático y patológico de Internet, a través de ordenadores, teléfonos, tabletas y otros, que interfiere con la vida diaria.

La red de redes ofrece una inagotable fuente de entretenimiento, sin embargo, ello no es motivo suficiente para mantener conectada a una persona durante prolongado tiempo.

La adicción a Internet implica el uso compulsivo y patológico de todas sus posibilidades tecnológicas: redes sociales, juegos en línea, correo electrónico, chats.

Ésta forma parte de las llamadas nuevas adicciones sin droga o comportamentales, y si bien no es una enfermedad aceptada oficialmente, es una realidad incuestionable.

La mayor parte de los internautas reconoce que escribiendo o tecleando se expresan mucho mejor que con la comunicación persona a persona, y a ello hay que añadir la ventaja de poder crear un personaje a la propia medida y convertirse en el yo ideal de uno mismo.

Aunque en la actualidad el uso de las tecnologías y la información son indispensables, debemos aprender a establecer prioridades y manejarlas racionalmente.

