Historia y continuidad

Cuarenta y cuatro años han transcurrido desde que la mayoría del pueblo ratificara en las urnas nuestra primera Constitución Socialista.

El 15 de febrero de 1976, mediante el sufragio libre, directo y secreto, los cubanos dijeron Sí a la Carta Magna que guiaría los destinos de la nación. Días después, el 24 de febrero se proclamaba la ley suprema, fiel a los ideales libertarios y democráticos de los cubanos.

De esa Constitución es heredera la que refrendamos hace casi un año. Y aunque hoy la ley de leyes del 76 no está vigente, su letra y espíritu no murieron.

Los conceptos y principios que nos definen como nación permanecen inalterables. Ahí está nuestra historia y la continuidad del proceso revolucionario.

