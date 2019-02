Por: Gardenia Companioni

Félix Francisco Varela y Morales, también conocido como el Padre Varela, fue sacerdote, maestro, escritor, filósofo y político cubano; y el primero que enseñó a los cubanos a pensar en el patriotismo.

Nació en La Habana en 1788, de padre español y madre santiaguera. Apenas hablaba cuando la madre de Varela muere y es criado por su abuelo en los Estados Unidos.

Regresa a Cuba al comenzar estudios secundarios. Su padre había muerto y el abuelo soñaba con que se convirtiera en militar, una tradición familiar. Sin embargo, Félix Varela le pide entrar al Seminario de San Carlos y San Ambrosio, para convertirse en sacerdote y es discípulo de José Agustín Caballero.

En esta última entidad educacional y en la Universidad de La Habana estudió Filosofía y Teología. Ya con 23 años ocupa la cátedra de Filosofía del Seminario.

En defensa de los pueblos americanos

Félix Varela siempre abogó por una enseñanza más adelantada. Pese a que dominaba el latín, renovó la enseñanza de la época utilizando el español en sus clases y libros, optando por la filosofía electiva, e introdujo la experimentación en el estudio de las ciencias.

Dio mucha importancia a que sus alumnos aprendieran a razonar con sus propias cabezas. De él afirmó José de la Luz y Caballero: “mientras se piense en Cuba, se pensará en quien nos enseñó primero en pensar”.

Como representante de la Isla en las Cortes de España, Varela abogó por las causas justas y reclamó la libertad de los negros esclavos.

Al trasladarse a Nueva York proclamó el derecho de Cuba a ser una nación independiente y soberana.

Murió en la Florida el 25 de febrero a la edad de 65 años. Sus restos descansan en el Aula Magna de la Universidad de La Habana.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.